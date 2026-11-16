YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK oylaması sona erdi - Son Dakika
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YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK oylaması sona erdi

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YENİ Parti\'nin 1. Olağan Kurultayı\'nda PM ve YDK oylaması sona erdi
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YENİ Parti'nin 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK üyeleri için oy verme işlemi sona erdi. Saat 14.00'te başlayan oylama yaklaşık üç saat sürdü; oy sayımına geçildi ve sonuçların açıklanması bekleniyor.

(ANKARA) - YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1. Olağan Kurultayı PM ve YDK üyelerinin seçimiyle devam ediyor. Saat 14.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, yaklaşık üç saatte tamamlandı. Oy sayımına geçildi. Sayımın ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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