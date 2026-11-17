(ANKARA) - YENİ Parti'nin 160 kişilik yeni Parti Meclisi içerisinden belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu'nun bir hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenen kuruluş kurultayında, YENİ Parti Meclisi (PM) delege tarafından onaylandı. Genel Başkan Özgür Özel'in blok listesinde tüzüğe işlenen üç gruptan 160 kişi partinin en yüksek karar organını oluşturdu. Buna göre yasama grubu, parti örgütü grubu ve politika geliştirme grubunda sırasıyla 75, 44 ve 41 kişiden oluştu.

Özel'in bir hafta içinde, bu isimler arasından yeni A takımını belirlemesi bekleniyor. Üç günlük itiraz süresinin dolması ardından Özel, yarın mazbatasını alacak. Takiben bir hafta içerisinde Anıtkabir ziyareti yaparak PM'yi toplaması bekleniyor. PM toplantısının ardından YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilan edilecek.

YENİ Parti'nin kuruluş aşamasında MYK üye sayısı idari MYK görevleriyle sekiz kişiyle sınırlandırılmıştı. YENİ MYK'da eğitim, ekonomi, sağlık, dış politika ve güvenlik gibi politika alanlarına ilişkin görevlendirmeler de yapılması, sayının artırılması öngörülüyor.