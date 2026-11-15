YENİ Parti PM sayısının 160'a çıkarıldığı belirtildi, liste 1202 delegeye sunulacak - Son Dakika
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YENİ Parti PM sayısının 160'a çıkarıldığı belirtildi, liste 1202 delegeye sunulacak

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YENİ Parti PM sayısının 160\'a çıkarıldığı belirtildi, liste 1202 delegeye sunulacak
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YENİ Parti'de PM üye sayısının genel başkana verilen yetkiyle 150'den 160'a çıkarıldığı belirtildi. Politika Geliştirme Grubu yoğun talep nedeniyle 30'dan 40'a çıkarılırken 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi bugün 1202 delegenin onayına sunulacak.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin Parti Meclisi üye sayısının Kurucular Kurulu tarafından genel başkana verilen yetki doğrultusunda 150'den 160'a çıkarıldığı belirtildi. Bu artışa gerekçe olarak, 30 kişi olarak öngörülen Politika Geliştirme Grubu'na yönelik yoğun talep olması olarak açıklandı. Politika geliştirme grubu 40 kişiye çıkarıldı.

YENİ Parti'nin 9 Kasım tarihli Kurucular Kurulu kararıyla 80'den 150 kişiye çıkarılan Parti Meclisi (PM) üye sayısı 10 kişi daha artırıldı. Artışın Kurucular Kurulu tarafından genel başkana verilen yetki doğrultusunda yapıldığı ileri sürüldü. Üç gruptan oluşacak PM'de 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 30 kişilik politika geliştirme grubu olacaktı. Edinilen bilgiye göre, politika geliştirme grubuna yoğun talep olması dolayısıyla 30 kişilik bu grubun 40'a çıkarılması kararlaştırıldı.

160 kişilik PM listesi ve 15 kişilik YDK listesi bugün 1. Olağan Kurultayda, kayıtlı bin 202 delegenin onayına sunulacak.

Kaynak: ANKA
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