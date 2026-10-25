Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanlığına tek aday olan Mehmet Sabri Yüce seçildi

Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanlığına tek aday olan Mehmet Sabri Yüce seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Tekirdağ 1. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak giren Mehmet Sabri Yüce, il başkanlığına seçildi. Yüce, seçimin ardından vatandaşın içinde olacaklarını ve partiyi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanlığına Mehmet Sabri Yüce seçildi.
Bir düğün salonunda Yeni Parti Tekirdağ 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Kongreye tek aday olarak giren Yüce, il başkanlığına seçildi.
Seçimin ardından konuşan Yüce, yeni bir dönemin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.
Vatandaşın içinde olacaklarını anlatan Yüce, Yeni Parti'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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