(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Bulut, "Hukukun siyasetin gölgesinde kaldığı, cesaretin cezalandırılıp korkaklığın ödüllendirildiği bu düzeni kabul etmiyoruz! Adaleti, siyasi hesapların aracı haline getirenlere yazıklar olsun" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen hapis cezalarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurultay davası sonuçlandı. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Cemil Tugay ise beraat etti. Ortaya çıkan tablo ibretliktir: Bedel ödeyenler, baskılara boyun eğmeyenler, dik duranlar cezalandırılırken; korkup geri kaçanlar ödüllendiriliyor! Bu karara bakıp bu ülkede hukukun üstünlüğünden, bağımsız yargıdan, adaletten nasıl söz edeceğiz? Hukukun siyasetin gölgesinde kaldığı, cesaretin cezalandırılıp korkaklığın ödüllendirildiği bu düzeni kabul etmiyoruz! Adaleti, siyasi hesapların aracı haline getirenlere yazıklar olsun!"