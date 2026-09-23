YENİ Partili Bulut ve Tanal Bozova\'da inceleme yaptı, Sanayi Caddesi\'ne dikkat çekti

(ŞANLIURFA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekilleri, Sanayi Caddesi başta olmak üzere ilçenin altyapı, ulaşım, sosyal yaşam ve hizmet sorunlarına dikkat çekti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çalışmalarını sürdürdü.

Burhanettin Bulut, ilçenin en önemli yollarından biri olan Sanayi Caddesi'ndeki kötü duruma dikkat çekerek, sorunun çözülmesi için konuyu yeniden gündeme taşıdıklarını söyledi.

Mahmut Tanal da Sanayi Caddesi'nin Bozova'nın kalbi olduğunu vurgulayarak, küçük sanayi sitelerinin ilçe merkezinden çıkarılması gerektiğini aktardı. Tanal, iş yerlerinin üzerindeki konutlarda yaşayanların gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, caddenin kışın çamur, yazın ise toz içinde kaldığını ifade etti.

Bozova'da işsizlik ve sosyal yaşam alanlarının yetersiz olduğunu savunan Tanal, halk pazarı, otogar, hayvan pazarı, altyapı, üstyapı, eğitim, yol, otel ve sinema salonu gibi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi. Tanal, Adıyaman-Şanlıurfa minibüslerinin Bozova'ya girmesiyle ilçe ekonomisinin canlanacağını savunarak, Bozova'yı "çağdaş, yaşanabilir bir şehir" haline getireceklerini belirtti.

"YENİ PARTİ İKTİDARINDA SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bozan Sürücü, Bozova'nın 47 yıldır değişmediğini ve 25 yıllık iktidar döneminde ilçeye yeterli yatırım yapılmadığını savunarak, Sanayi Caddesi'nin taşınarak sanayi sitesine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Bozova'ya getirilen ancak atıl durumda bırakılan geminin hizmete sunulabileceğini veya Adıyaman ile Bozova arasında feribot seferi düzenlenebileceğini belirten Sürücü, ilçenin yaklaşık 30 yıldır 15 bin nüfus seviyesinde kaldığını ifade ederek, sorunları YENİ Parti iktidarında çözeceklerini kaydetti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BOZOVA'YA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPMAKTADIR"

Burhanettin Bulut, şöyle konuştu:

"Tabii, burada en önemli unsur büyükşehirin bu hizmetleri yapmamasıdır. Büyükşehir, bu ilçeye üvey evlat muamelesi yapmaktadır. Yaptığı, oy aldığı kitlelere saygısızlıktır. Burada başka bir partinin belediye başkanı olsa da bir büyükşehir belediye başkanı bu ilçeye de hizmet vermek zorundadır. Bu ülkedeki vatandaşlarımız vergisini vermektedir. Urfa Büyükşehir'deki tüm vatandaşlar gibi buradaki ilçeler, ilçedeki vatandaşlarımız da tüm yükümlülüğü yerine getirmektedir ama hizmet alamamaktadır. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni tüm Türkiye'ye şikayet ediyoruz."

İl Başkanı Sürücü de "Artık hizmetin ele alınması gerekiyor. Belediyenin işi hizmettir. Ne buradaki yerel Bozova Belediyesi hizmet ediyor ne Büyükşehir Belediyesi hizmet ediyor. Bu hizmete bir an önce el atıp ilçemizi kalkındırmak zorundayız. Yaşadığımız bu şehir ne hale gelmiş ya? Savaştan mı çıktı? Görüyorsunuz. Yazık ya" dedi.