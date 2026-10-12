YENİ Partili Emir, 455 bin fon mağdurunu komisyonda taraf olmaya çağırdı - Son Dakika
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YENİ Partili Emir, 455 bin fon mağdurunu komisyonda taraf olmaya çağırdı

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YENİ Partili Emir, 455 bin fon mağdurunu komisyonda taraf olmaya çağırdı
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Fon mağdurlarının TBMM'deki YENİ Parti Grubu ziyaretinde konuşan Grup Başkanvekili Murat Emir, 455 bin kişinin mağduriyet yaşadığını belirterek konuyu Meclis gündeminde tutacaklarını söyledi. Emir, komisyonda mağdurların da temsil edilmesini ve örgütlenmelerini istedi.

(ANKARA) - Fon mağdurlarının, YENİ Parti Grubunu ziyaretinde konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 455 bin kişinin mağduriyet yaşadığını belirterek, konuyu Meclis gündeminde tutacaklarını ve kurulacak komisyon çalışmalarında mağdurların temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Fon mağdurları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde YENİ Parti Grubunu ziyaret etti. Heyeti kabul eden YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, mağdurların yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekti.

Emir, "Herkes mağdur, herkes perişan. Zar zor biriktirmiş. Kimi okul taksitini, kimi kirasını, kimi ilaç parasını, kimi hastane parasını, kimi ev alma umudunu, kimisi araç alma umudunu, kimisi de 40 yıllık birikimini, emekli ikramiyesini yatırmış" dedi.

"455 BİN ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM"

Emir mağdur sayısının büyüklüğüne dikkat çekerek, "455 bin çok büyük bir rakam. Böylesine büyük bir vurgunda hala seyrediyorlar. Hala siyasi sorumluluk almıyorlar, hala hukuki sorumluluk almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin eleştirilerini sürdüren Emir, "Devlet, 'Ben arkamı döndüm. Biraz para yatırın, takdir ettiğinizi yatırın. Ben bunu alacağım, sizi affedeceğim' noktasına gelmiş durumda" diye konuştu.

"SİZ DE KOMİSYONDA TARAF OLMALISINIZ"

YENİ Parti olarak konuya ilişkin teklif üzerinde çalıştıklarını belirten Emir, mağdurların kurulacak komisyon çalışmalarına temsilci göndermesinin önemli olduğunu söyledi.

Emir, "Komisyon başladığında bu mesele sadece milletvekillerinin kendi aralarında konuşacakları bir mesele değil. Burada siz de bir tarafsınız. Komisyon çalışmalarında taraflar mutlaka dinlenir. Sizin de olmanız gerekir" dedi.

Mağdurlara örgütlenme çağrısında bulunan Emir, "Sizin bir an evvel örgütlülük içerisine girmeniz, birlikte olmanız, bir güç biriktirmeniz çok önemli. Siz birleşirseniz kimse sizin kuruşunuzu yiyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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