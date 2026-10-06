YENİ Partili Günaydın, Seçer\'in tutuklanmasına fon skandalı sözleriyle tepki verdi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Fon skandalı rezaletini, o büyük soygunun üstünü böyle örtemezsiniz, gündemi değiştiremezsiniz. Vicdanı olan herkes her şeyin farkında. Er geç bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin, Yenişehir ve Mezitli Belediye başkanlarımız tutuklandı. Toplam 59 kişi hakkında 331 milyon TL kamu zararı iddiası var. Suç şüphesi, gözaltı ve tutuklama. Sonra iddianame düzenlenecek, isnatların doğru olup olmadığı araştırılacak. Buna karşın, şüphe götürmez biçimde milyarları götürenler, Fatma Betül Sayan Kaya örneğinde olduğu gibi, ellerini kollarını sallayarak dolaştılar, parayı iade ettikleri zaman her şeyden kurtulmuş olacaklar" ifadesini kullandı.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Buna adalet denmez, bu uygulamalar hukukla açıklanamaz. Türkiye'de bin 400'den fazla belediye varken yalnızca muhalif belediyelere yöneltilen suçlamalar, tutuklamaların amacı hukuk değil, siyasettir. Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkanlık yapan Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer sırayla cezaevine girdiler. Dün akşam ve bu sabah Eyüp Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili tutuklandılar. Çöktüğünüz ilçeleri, illeri, büyükşehirleri böyle kazanamazsınız, vatandaşın rızası yerine zoru ikame edemezsiniz. Fon skandalı rezaletini, o büyük soygunun üstünü böyle örtemezsiniz, gündemi değiştiremezsiniz. Vicdanı olan herkes her şeyin farkında. Er geç bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz."