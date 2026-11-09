Yeni Partili Tanal, Bakan Gürlek'in kendine 'Sayın' yazmasını komisyonda eleştirdi - Son Dakika
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Yeni Partili Tanal, Bakan Gürlek'in kendine 'Sayın' yazmasını komisyonda eleştirdi

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Yeni Partili Tanal, Bakan Gürlek\'in kendine \'Sayın\' yazmasını komisyonda eleştirdi
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Yeni Partili Tanal, Bakan Gürlek\'in kendine \'Sayın\' yazmasını komisyonda eleştirdi
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşülürken Yeni Parti'li Tanal, Bakan Akın Gürlek'in kendi adının önüne 'Sayın' yazmasını eleştirdi. Tanal, fon soruştumasında siyasi ayak ve dış güçlerin araştırılması önergesinin reddini de eleştirdi.

Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuşma metninde kendi adının önünde "Sayın" ifadesi kullanılmasını eleştirerek, "Sayın'ı bırakın başkaları seçsin. Niye kendinize Sayın diye yazıyorsunuz?" dedi. Fon soruşturmasına da değinen Tanal, "Bunu yapan AKP'li bakan. İçinde ilçe başkanı var, gençlik kolları başkanı var ama diyor ki bunu yapan FETÖ'cü, İngiltere ve İsrail" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyonda, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmayan milletvekillerinin konuşmalarına geçilmesinin ardından söz alan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı'nın bütçe sunumundaki hitap biçimini eleştirdi. Tanal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşma metinlerinde kendi isimlerinin önünde "Sayın" ifadesinin kullanılmadığını belirterek, Adalet Bakanı'na şöyle seslendi:

"Değerli bakan, yani sayını bırakın başkaları seçsin. Niye kendinize sayın diye yazıyorsunuz?"

Kurumların bütçe sunumlarında gelir, gider ve harcama kalemlerinin açıklanmasının önemine değinen Tanal, geçmiş dönemlerde Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin de kendi bütçelerini bu şekilde sunduğunu, ancak mevcut sunumlarda bu bilgilerin yer almadığını söyledi.

Tanal, işisel Verileri Koruma Kurulu'nun şirketlere kestiği idari para cezalarının şirketler tarafından gider olarak gösterilmesini eleştirdi. Tanal, "Kestikleri cezalar da şirketlere kesilen cezaları o şirketlere gider gösteriyor. Bir cepten giriyor, diğer cepten çıkıyor. Böyle bir adalet olmaz arkadaşlar. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kestiği o cezanın şirketlerin gider olarak göstermemesi lazım. Bundan daha adaletsiz, daha çürümüş bir olay olabilir mi? Bundan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyorum" dedi.

"SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRILSIN TALEBİMİZİ NİYE REDDETTİNİZ?"

Fon soruşturmasıyla ilgili siyasi bağlantı iddialarına da değinen Tanal şunları söyledi:

"Şimdi hani dış güçler dış güçler diyorsunuz ya arkadaşlar bu milletin aklıyla alay etmeyin. Bir milletvekilimiz, Şanlıurfa AKP milletvekili ne diyor biliyor musunuz? Çok enteresan. AKP'li vekil Fatma Betül Sayan Kaya buna sahip çıktı. 'Efendim bunun arkasında İsrail ve İngiltere FETÖ tuzağı var.' ya bunu yapan AKP'li bakan. İçinde ilçe başkanı var, gençlik kolları başkanı var ama diyor ki bunu yapan FETÖ'cü, İngiltere ve İsrail. Peki o zaman Sayın Bakan bunun dış güçlerle ilişkisini, casuslukla ilgili olayını lütfen araştırın. O zaman bu bakan ve bu AKP'li ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı casusluk yapmış oluyor. Biz burada değerli AKP milletvekilleri, Sayın MHP milletvekilleri biz kalktık burada bunun siyasi ayağı araştırılsın, dış güçlerin araştırılsın, araştırma önergesi verdik niye reddettiniz?"

Kaynak: ANKA
Adalet BakanlığıAkın GürlekYeni PartiPolitikaGürlekGüncelSon Dakika

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