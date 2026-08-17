YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir”

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir”
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde CHP'nin YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldığını belirtti. Tüzün, bu tercihin ilkelerden çok YENİ Parti'nin kazanmasını engellemeye yönelik olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde CHP'nin YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldığını belirterek, "Bu tercih sadece bir oylamanın sonucu değil, aynı zamanda siyasetin hangi ilkeler üzerine kurulduğunun da göstergesidir. Görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti'nin kazanmasını engellemektir" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüzün'ün paylaşımı şöyle:

"Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti ve MHP, CHP'nin adayını destekledi. Menderes'te ise CHP, YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldı. Bu tercih sadece bir oylamanın sonucu değil, aynı zamanda siyasetin hangi ilkeler üzerine kurulduğunun da göstergesidir. YENİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de iktidar blokunun karşısındayız. Ancak görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti'nin kazanmasını engellemektir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşar Tüzün, Yeni Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 20:56:41. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.