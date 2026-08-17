YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün: “Bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti’nin kazanmasını engellemektir”

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde CHP'nin YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldığını belirterek, "Bu tercih sadece bir oylamanın sonucu değil, aynı zamanda siyasetin hangi ilkeler üzerine kurulduğunun da göstergesidir. Görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti'nin kazanmasını engellemektir" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüzün'ün paylaşımı şöyle:

"Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti ve MHP, CHP'nin adayını destekledi. Menderes'te ise CHP, YENİ Parti adayını desteklemek yerine AK Parti adayının seçilmesinden yana tavır aldı. Bu tercih sadece bir oylamanın sonucu değil, aynı zamanda siyasetin hangi ilkeler üzerine kurulduğunun da göstergesidir. YENİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de iktidar blokunun karşısındayız. Ancak görünen o ki bazıları için mesele ilkeler değil, YENİ Parti'nin kazanmasını engellemektir."