YENİ Partili Yaşar Tüzün, Ataşehir'deki gözaltı ve geçişlere 'siyasi müdahale' dedi - Son Dakika
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YENİ Partili Yaşar Tüzün, Ataşehir'deki gözaltı ve geçişlere 'siyasi müdahale' dedi

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YENİ Partili Yaşar Tüzün, Ataşehir\'deki gözaltı ve geçişlere \'siyasi müdahale\' dedi
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YENİ Partili Yaşar Tüzün, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve gözaltıları “milli iradeyi ve millet egemenliğini hedef alan bir siyasi müdahale” diye değerlendirdi. Tüzün, altı meclis üyesinin AKP'ye geçtiğini ve meclis dengesinin 18-18 olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yaşanan siyasi geçişlere ve son gözaltılara tepki göstererek, "milli iradeyi ve millet egemenliğini hedef alan bir siyasi müdahale" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Önceki gün Mersin Büyükşehir, Mezitli, Yenişehir… Dün Eyüpsultan… Bugün Ataşehir… Baskı ve şantaj iddiaları, transferler, tutuklamalar, gözaltılar, görevden almalar… Her hamle aynı siyasi hesabın parçası. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, altı meclis üyesi AKP'ye geçirildi, Ataşehir'de meclis dengesi 18-18 haline getirildi. Şimdi başkan vekili ve iki belediye meclis üyesi gözaltında. Bu sadece belediye koltuğu hesabından ibaret değil; milli iradeyi, millet egemenliğini hedef alan bir siyasi müdahaledir. Ataşehir'in geleceğine de İstanbul'un yönetimine de millet karar verir. Halkın iradesine saygı yok, hukuka saygı yok, demokrasiye saygı yok."

Kaynak: ANKA
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