YENİ Partili Zeybek, Tera-Adil Varlık'ın 134 milyon TL'lik bonosunu gündeme getirdi - Son Dakika
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YENİ Partili Zeybek, Tera-Adil Varlık'ın 134 milyon TL'lik bonosunu gündeme getirdi

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YENİ Partili Zeybek, Tera-Adil Varlık\'ın 134 milyon TL\'lik bonosunu gündeme getirdi
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YENİ Partili Zeybek, Tera-Adil Varlık ilişkisinin ve 134 milyon TL'lik borç senedinin derhal açıklanmasını istedi. Zeybek, SPK onaylı bononun 23 Ekim'de Tera Portföy'ün yönettiği fonun portföyünde göründüğünü, küçük yatırımcının parasının kimler için kullanıldığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Küçük yatırımcının parası kimlerin çıkarı ve çarkı için kullanıldı? Bu 134 milyon liralık borçlanma araçlarını kimler aldı? Şimdi söz Adil Varlık'ın sahibinde. Bu tabloyu nasıl açıklayacak? Yetim hakkı yerde kalmasın diye Tera–Adil Varlık ilişkisi ve bu para hareketleri kuruşu kuruşuna derhal açıklanmalıdır" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, borsadaki fon krizine ilişkin açıklama yaptı. Zeybek'in açıklaması şöyle:

"Hani diyoruz ya 'SPK da biliyor, görüyor. Borsa İstanbul da biliyor, görüyor.' Çok yazık, çok. Yılların araştırılması lazım, yılların. Yetimin, yoksulun, garip gurebanın hakkı için soruyoruz. Tera–Adil Varlık dosyası… Ortada öyle bir tezgah var ki tam anlamıyla kendileri pişirmiş, kendileri yemiş. Adil Varlık borçlanmak için piyasaya bono çıkarıyor, işlemi Tera Yatırım organize ediyor. 2 Ekim 2025'te, SPK bu 134 milyon TL'lik bonoyu onaylıyor, 16 Ekim 2025'te ihraç belgesi KAP'ta yayımlanıyor. Bononun satışı 20 Ekim 2025'te gerçekleşiyor. Ama skandal sadece üç gün sonra, 23 Ekim 2025'te başlıyor. Sadece üç gün sonra, 134 milyon TL'lik borç senedinin tamamı, yine aynı gruba ait olan Tera Portföy'ün yönettiği bir yatırım fonunun portföyünde görünüyor. Yani yatırımcıların fon paraları, Tera üzerinden, tek pay sahibi Adil Varlık şirketinin sahibi olan şirkete aktarılıyor. Düşünün… Bonoyu çıkaran Adil Varlık'ın sahibi, piyasaya süren Tera Yatırım, yatırımcıların fon parasıyla o bonoyu satın alıp Adil Varlık şirketinin sahibine kaynak sağlayan ise Tera Portföy.

"FİNANS SEKTÖRÜNÜ AHTAPOT GİBİ SARAN BEŞ ŞİRKETLİK GİZEMLİ İMPARATORLUK"

Dosyanın ikinci büyük karanlığı ise Adil Varlık şirketinin sahibinin sadece bu şirketle sınırlı kalmayan, finans sektörünü adeta bir ahtapot gibi saran beş şirketlik gizemli imparatorluğu. Ticaret sicil kayıtlarını açın, bakın. Karşımıza hep aynı isimler çıkıyor. Adil Varlık şirketinin sahibine ait şirkette, sermaye bir yılda 50 milyondan 500 milyona fırlıyor. Resmi raporun bir tablosunda bu 450 milyon TL için 'iç kaynaklardan yapıldı' denirken nakit akış tablosunda ise 'ortaktan nakit girişi' deniyor. Belgeler bile çelişiyor. Adil Varlık şirketinin sahibi malumunuz.

Bir tarafta yatırımcıların fon paralarıyla dönen milyarlık ihraçlar, diğer tarafta yüz milyonlarca liralık şahsi hesaplar. Küçük yatırımcının parası kimlerin çıkarı ve çarkı için kullanıldı? Bu 134 milyon liralık borçlanma araçlarını kimler aldı? Şimdi söz Adil Varlık'ın sahibinde. Bu tabloyu nasıl açıklayacak? Yetim hakkı yerde kalmasın diye Tera–Adil Varlık ilişkisi ve bu para hareketleri kuruşu kuruşuna derhal açıklanmalıdır."

Kaynak: ANKA
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