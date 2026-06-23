Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian\'da Başladı

DALİAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da başladı.

Yaz Davos'u olarak da bilinen etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde, 54 farklı somut olmayan kültürel miras alanından 1300'ü aşkın eserin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Forum, 25 Haziran'a kadar devam edecek.