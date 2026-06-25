Yeni Şampiyonlar Toplantısı Sona Erdi

DALİAN, June 25 (Xinhua) -- Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı perşembe günü sona erdi. Yaz Davosu olarak da bilinen forumda, hızlanan teknolojik değişim ve artan belirsizlik ortamında inovasyonun her zamankinden daha önemli hale geldiği, Çin'in ise bu dönüşümde kilit bir rol oynadığı vurgulandı.
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