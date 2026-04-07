Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Açıklandı

07.04.2026 11:51
Yeni kurulan serbest özel fon, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak mutlak getiri elde etmeyi hedefliyor. Fonun portföyü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkaracağı döviz cinsinden borçlanma araçları ile oluşturulacak.

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını korumak ve faaliyetlerini içtüzük ile izahnameye uygun yürütmekten sorumludur. Fon portföyü, PYŞ Tebliği ilkeleri ve sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, nitelikli yatırımcılara satılan serbest özel fon statüsündedir.

Yatırım stratejisi, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri elde etmeyi hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarından oluşacaktır. Geri kalan kısım TL veya yabancı para cinsinden diğer araçlara yatırılabilir.

Fon, döviz cinsi varlıklar olarak Eurobondlar, sukuklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borçlanma araçları, ortaklık payları, ADR-GDR'lar, yabancı fon katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı araçlar, emtia türevleri gibi çeşitli enstrümanlara yatırım yapabilecektir. Ayrıca, türev araçlar, yatırım fonları, yatırım ortaklığı payları, SWAP sözleşmeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, CDS gibi araçlara da yer verilebilecektir.

TL cinsi varlıklar arasında kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, yatırım fonu katılma payları, repo ve ters repo işlemleri bulunabilir. VIOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar da fona dahil edilebilir. Portföyün vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi mümkündür.

Yabancı yatırım araçları, belirli şartlarla portföye dahil edilebilir. Derecelendirmeye tabi yurt dışı borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen yabancı fon katılma payları portföye eklenebilir. Yapılandırılmış yatırım araçları, fonun stratejisine uygun olması ve derecelendirme notu şartıyla dahil edilebilir.

Fon, ödünç menkul kıymet alım-satımı, kredili işlemler ve açığa satış yapabilir. Serbest fon niteliği nedeniyle ödünç işlemlerde belirli sınırlamalara tabi değildir. Ters repo sözleşmelerinden elde edilen varlıklar, kaldıraç yaratmak için yeniden yatırıma yönlendirilebilir. Bu kapsamda, yerli ve yabancı borsalara kote menkul kıymetler, borsa yatırım fonları, borçlanma araçları ve türev araçlara kaldıraçlı yatırım yapılabilir.

