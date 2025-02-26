Yeni Turizm Merkezi: Lijiang-Treni

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LİJİANG, 26 Şubat (Xinhua) -- Drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan karlı bir dağın yakınlarında ilerleyen bir gezi treni görülüyor, 25 Şubat 2025.

Lijiang antik kenti ile Yulong Kar Dağı'nı birbirine bağlayan gezi treni şubat ayında sefere başladı.

Tren seferiyle birlikte Yunnan'ın kuzeybatısı yeni bir turizm merkezi olarak öne çıkmaya başladı. (Fotoğraf: Peng Yikai/Xinhua)