Yeni Yıl Kutlamaları Canlı Takip

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EK GÜNDEM - ANKA Haber Ajansı 31 Aralık Salı Yılbaşı Ek Gündemi

15.00-16.00-17.00- İstanbul Taksim Meydanı'nda yeni kutlamaları hazırlıkları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00-16.00-17.00- Ankara Kızılay Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları hazırlıkları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00-19.00- İstanbul trafiğinde son durum (CANLI/ İSTANBUL)

18.00-19.00- Ankara trafiğinde son durum (CANLI/ ANKARA)

22.00- 23.00- 00.00- İstanbul Taksim Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

22.00- 23.00- 00.00- Ankara Kızılay Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

23.00-00.00- Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

23.00-00.00- İzmir Kültürpark'ta yeni yıl kutlamaları (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İZMİR)

23.00-00.00- Diyarbakır Ofis semtinde yeni yıl kutlamaları (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

23.00-00.00- Hatay'da konteyner kentte yurttaşlar yeni yıl için bir araya gelecek (GÖRÜNTÜLÜ/ HATAY)

23.00- Malatya Güzelbahçe konteyner kentinde çocuklar yeni yıl kutlaması için bir araya gelecek (GÖRÜNTÜLÜ/ MALATYA)

00.00 - CHP Kadın Kolları Başkanı, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya konteyner kentteki kadınlarla yeni yıl dolayısıyla bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ/ HATAY)

00.30 - İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim meydanında gazetecilerle bir araya gelecek, yeni yıl kutlamaları için alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı olarak tüm abonelerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz...