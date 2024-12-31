Yeni Yıl KutlamalarıNiğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Yıl KutlamalarıNiğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de

Yeni Yıl KutlamalarıNiğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir\'de

Eğitim, sağlık ve güvenlik personeli yeni yıl dolayısıyla Vali ve yetkililer tarafından kutlandı.

31.12.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, ilk olarak Sungurbey Polis Amirliğini ziyaret etti.

Burada telsizden anons ederek emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Çelik, personele tatlı ikram etti.

Vali Çelik, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, polislere çorba ikramında bulundu.

Niğde- Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktası ile Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Çelik, personelin yeni yılını kutladı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Çelik, yeni yıl tedbirleri kapsamında 533 polis ve 152 jandarma olmak üzere toplam 685 personelinin görev yaptığını kaydetti.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Makas ve Önal, ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale- Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, yılbaşı dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu yılın kendileri için başarılı bir yıl olduğunu aktaran Makas, "İnşallah bu başarıların üzerine yenilerini ekleyerek milletimizin huzuru için ekipçe çalışacağız." dedi.

Son olarak Yüksek İhtisas Hastanesini ziyaret eden Makas, yeni doğan 2 bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Göçer ile112 Acil Çağrı Merkezi, huzurevi, Şehir Hastanesi, itfaiye ve Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Özkan, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Yılbaşı gecesinde 1750 güvenlik personeli ve 226 ekibin görev başında olduğunu belirten Özkan, ilin birçok noktasında asayiş tedbirlerinin alındığını söyledi.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, Kırşehir Osman Yalçınkaya ve Mucur Hayrettin Ekim Huzurevlerini ziyaret ederek, yaşlıların yeni yılını kutladı.

Daha sonra Ankara-Kayseri karayolundaki uygulama noktalarında görevli personeli ziyaret eden Demiryürek, ardından itfaiye, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek yoğunluk ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demiryürek, Çuğun Jandarma Karakolu, Ahi Polis Merkezi Amirliği ve Cacabey Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli personeli de ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, Kırşehir, Politika, Güncel, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yıl KutlamalarıNiğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Yıl KutlamalarıNiğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.