Maoriler'in Yeni Kraliçesi Nga Wai Hono i te Po Tahta Geçti - Son Dakika
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Maoriler'in Yeni Kraliçesi Nga Wai Hono i te Po Tahta Geçti

Yeni Zelanda'da Kral Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından, en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak tahta çıktı. 69 yaşındaki kralın cenaze töreninde 7 gün süren yasın son gününde taç giyen 27 yaşındaki yeni kraliçe, Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisansa sahip ve Maoriler tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.

05.09.2024 13:48
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Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler'in Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po tahta geçerek Maoriler'in kraliçesi oldu.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın cenaze töreni düzenlendi.

Kralın ölümü için 7 gün süren yasın son gününde düzenlenen ve çeşitli seremonilere yer verilen cenaze töreninde, Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak taç giydi.

Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip 27 yaşındaki yeni Kraliçe, Maoriler'in tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maoriler'in Yeni Kraliçesi Nga Wai Hono i te Po Tahta Geçti - Son Dakika

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