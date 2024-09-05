Maoriler'in Yeni Kraliçesi Nga Wai Hono i te Po Tahta Geçti

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Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler'in Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po tahta geçerek Maoriler'in kraliçesi oldu.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın cenaze töreni düzenlendi.

Kralın ölümü için 7 gün süren yasın son gününde düzenlenen ve çeşitli seremonilere yer verilen cenaze töreninde, Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak taç giydi.

Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip 27 yaşındaki yeni Kraliçe, Maoriler'in tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.