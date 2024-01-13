Yeni Zelanda\'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern evlendi

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir birlikte olduğu ve 5 yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile evlendi.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2022'deki düğününü erteleyen Ardern, Yeni Zelanda'nın Hawke's Bay bölgesindeki düğün töreniyle bugün dünyaevine girdi.

Siyasilerin ve birçok ünlünün katıldığı düğünde Ardern, tören yerine kızı Neve ile giriş yaptı.

Düğün töreninin yapıldığı bahçenin dışında ise pandemi döneminde Ardern'in aşı zorunluluğu kararlarını protesto eden küçük bir grup için polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eski Başbakan Ardern, Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik kısıtlamaları duyurduğu 2022'nin ocak ayında, o yıl yapılması planlanan düğününün ertelendiğini duyurmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarında sergilediği birleştirici tavrıyla gündeme gelen Ardern, Kovid-19 döneminde de çeşitli kısıtlamalar nedeniyle kamuoyunun yoğun baskısı ile karşı karşıya kalmıştı.

Ardern, geçen yıl 19 Ocak'ta televizyondan yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş, sonrasında da siyaseti tamamen bırakmıştı.

Ekim 2017'de 37 yaşında Yeni Zelanda'nın başbakanı seçilen Ardern, dönemin "dünyanın en genç kadın başbakanı" ünvanını almıştı.