Yeni Zelanda Yününü Tanıtacak

WELLİNGTON, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda Tarım Bakan Yardımcısı Mark Patterson, Yeni Zelanda'nın birinci sınıf kalın yününü tanıtmak ve Hindistan'ın en büyük küresel tekstil fuarı olan 2026 Bharat Tex'te ticari bağları güçlendirmek amacıyla bu hafta Hindistan'a ziyaret düzenleyecek.

Patterson pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ikinci en büyük yün pazarı olan Hindistan'ın, ihracatçılar için önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre ziyareti sırasında iş dünyasına yönelik bir yuvarlak masa toplantısında konuşma yapacak olan Patterson, Hindistan'ın tekstil bakanı, üreticiler ve araştırmacılar da dahil olmak üzere yün tedarik zincirindeki kilit isimlerle bir araya gelecek.

Patterson, Yeni Zelanda hükümetinin yenilikçi ve yüksek değerli fırsatları ve ürünleri teşvik etmek, işbirliğini kolaylaştırmak ve tedarik zinciri kapasitesini geliştirmek amacıyla yün sektöründeki 25 projeye 65 milyon Yeni Zelanda dolarını (37,44 milyon ABD doları) aşan yatırım yaptığını açıkladı.