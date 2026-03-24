Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İ.K. (59) idaresindeki 78 ABK 316 plakalı kamyon, Yenice-Zonguldak kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Mehmet B'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü İ.K. ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yenice'de Kamyon Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
