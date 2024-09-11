Yenice Orman Köylüleri Haklarını Almak İçin Eyleme Başladı

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(ANKARA) - CHP Milletvekili Cevdet Akay, Yenice ilçesindeki orman köylülerinin aylardır haklarını alamadıkları için Orman İşletme Müdürlüğü önüne kamyonlarını çekerek eyleme başladıklarını duyurdu. Akay, "binlerce orman köylümüz, aileleriyle birlikte 3 aydır büyük bir mağduriyet yaşamaktadır "dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün Yenice ilçesindeki orman köylülerinin 3 aydır haklarını alamadıklarını belirterek, köylülerin Yenice Orman İşletme Müdürlüğü önünde eylem başlattıklarını ifade etti. Cevdet Akay, "binlerce orman köylümüz, aileleriyle birlikte 3 aydır büyük bir mağduriyet yaşamaktadır "dedi.

Akay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şeklde:

"Yenice ilçemizde bulunan 34 Orman Kooperatifi ve bu orman kooperatifinde çalışan 3122 orman emekçimiz, haklarını almak için eylem yapıyorlar. Çevre il ve ilçelerimizde kayın üretimi devam ederken, Yenice ilçemizde kayın üretiminin durdurulması nedeniyle, geçimini orman üretim işi yaparak sağlayan binlerce orman köylümüz, aileleriyle birlikte 3 aydır büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Orman köylülerinin isteği net: tüm kayın emvalinin kesilerek depoya indirilmesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün beceriksizliği yüzünden oluşan mağduriyetlerinin giderilmesidir. Dün olduğu gibi bugün de orman köylülerimizin yanında, mağduriyetleri giderilene kadar arkalarındayız."