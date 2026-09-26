Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan\'ı ihraç etti

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ı parti tüzüğüne aykırı hareket ve disiplinsiz davranış gerekçesiyle partiden ihraç etti. İl Başkanlığı açıklamasında, ihracın bu gerekçelerle yapıldığı belirtildi.
(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
İl Başkanlığı'nın açıklamasında, "Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışları nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir" denildi.
Kaynak: ANKA
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