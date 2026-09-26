Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan\'ı ihraç etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ı parti tüzüğüne aykırı hareket ve disiplinsiz davranış gerekçesiyle partiden ihraç etti. İl Başkanlığı açıklamasında, ihracın bu gerekçelerle yapıldığı belirtildi.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında, "Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışları nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
Bekir KaplanPolitikaÇankayaAnkaraGüncelRefahSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
22:08
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 00:31:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei