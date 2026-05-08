Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı
08.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partisinin düzenlediği Anneler Günü programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partisinin düzenlediği Anneler Günü programına katıldı.

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Erbakan, "manevi vatan"ın temel taşının aile mefhumu, ailenin sigortasının da anneler olduğunu söyledi.

Erbakan, "manevi vatan"ın ayakta kalmasının ailelerin ayakta kalmasına bağlı olduğunu belirterek, "Annelerimiz güçlüyse, küresel çetelerin ifsat projeleri bu kapıdan içeriye giremez. Uyuşturucuyla, sanal kumarla, ahlaki erozyonla, toplumsal şiddetle mücadelenin yolu annelerimizden geçmektedir. Çok kritik bir vazifeyi, çok hayati bir değeri ifade ediyorsunuz." dedi.

Partilerinin ülkeye dair büyük hedeflerini gerçekleştirmesinde kadınların katkısının hayati önemi bulunduğunu dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında annelerimize layık olduğu değeri vermeye, onları baş tacı yapmaya geliyoruz. Onların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak için geliyoruz. Lafla değil, icraatla onları baş tacı yapmak üzere geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Cinayet suçları için idam cezasını yeniden gündeme alacağız. Kadınları ilgilendiren bütün kanuni düzenlemeler yapılacak. Kadın sivil toplum kuruluşlarının, kadınlarımızın görüş ve tavsiyelerinden istifade edilecek. Yeniden Refah iktidarında her bakanlığımızda mutlaka bir kadın bakan yardımcısı bulunacak." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erbakan, şehitlerin ve özel gereksinimli çocukların annelerine hediye ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

14:43
Aziz Yıldırım’ın “9“ planı Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:03
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:01:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.