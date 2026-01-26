Yeniden Refah Partisi'nin "İhracını" Duyurduğu Kadışehri Belediye Başkanı Karadavut, Ak Parti'ye Geçtiğini Söyledi - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nin "İhracını" Duyurduğu Kadışehri Belediye Başkanı Karadavut, Ak Parti'ye Geçtiğini Söyledi

26.01.2026 09:39  Güncelleme: 10:51
Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihracına karar verdiklerini açıkladı. Karadavut, AK Parti'ye geçtiği için ihraç edildiğini belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini duyurdu. Başkan Karadavut ise ANKA Haber Ajansı'na " AK Parti'ye geçtiğini" bildirerek, bu nedenle ihraç edildiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Yeniden Refah Partisi logosu altında katılan Davut Karadavut hakkında yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde ihraç edildiğini bildirdi.

Adıgüzel, "partinin gayesine ve özüne aykırı olmasa dahi, yetkili organların bilgisi ve izni olmaksızın açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak, parti kademeleri arasındaki uyum ve iş birliğini sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yetkili organlarca verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemek ve ihmal etmek, tüzüğün 8. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmemekle" suçlanan Belediye Başkanı Karadavut'un parti tüzüğü ve parti politikalarına aykırı hareket ettiğini ifade etti.

Karadavut'un parti disiplin kurulu kararlarına da riayet etmediğini bildiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe teşkilat toplantılarına mazeretsiz katılım sağlamadığı, Milli Görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik ilke ve esaslarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğu hususları sabit görülmüş olup; Yeniden Refah Partisi Tüzüğü'nün ilgili hükümleri gereğince, Davut Karadavut'un parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Karar, parti tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alınmış olup, gereği yapılmak üzere kayıt altına alınmıştır."

"AK Parti'ye geçtim"

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "AK Partiye geçtiğimi duydular, partiden ihraç ettiler. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Ancak AK Parti'ye geçtiğimi duydukları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. AK Parti'ye geçmeseydim böyle bir karar alırlar mıydı?" dedi.

Son yerel yönetim seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Kadışehri Belediye Başkanı seçilen Davut Karadavut, 2009 ve 2014 yıllarında iki dönem AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. 2019 yerel öneim seçimleri öncesinde partisinden istifa eden Karadavut, BBP'den başkan adayı olmuş ancak kazanamamış, son yerel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilip, belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: ANKA

