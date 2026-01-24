Suat Kılıç:  Kayyım Uygulamaları Sonlandırılmalı, Belediye Başkanları Tutuksuz Yargılanmalıdır - Son Dakika
24.01.2026 00:00  Güncelleme: 10:31
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, kayyım uygulamalarının sonlandırılması gerektiğini ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "Kayyım uygulamaları sonlandırılmalıdır. Belediye başkanları adli tedbirler alınarak tutuksuz yargılanmalıdır. Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılmalıdır. Milli irade genel seçimlerde var da yerel seçimlerde yok mu?" dedi.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, belediye başkanlarının tutuklu yargılanma süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.  Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılması gerektiğini ifade eden Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı Bağımsızlığı ilkesi; yargı kararlarına, hiç kimse günlük siyasi ihtiyaçlara ya da kafasına göre müdahale edemesin diye var. Yargı tam bağımsız olursa, papazı da sizden istemezler terör örgütünün elebaşını da. Yargı tam bağımsız olursa, dilediklerinizin tahliyesi için de baskı kuramazsınız, sevmediklerinizin tasfiyesi için de.

Yargı tam bağımsız olursa, nereye kayyım atanacağı, nereden kayyım kararının kaldırılacağı gibi işlere siyasiler bakmaz. Yargı tam bağımsız olursa, kararlar sürece göre değil yasaya göre alınır. Her olaya ayrı, her kişiye başka hukuk uygulanamaz. Hukukun genelliği, yargının bağımsızlığı gözardı edilemez. Mevzubahis, Terörsüz Türkiye süreci de olsa, aslolan Anayasa'dır. Yeri gelmişken bir daha hatırlatalım:

Kayyım uygulamaları sonlandırılmalıdır. Belediye başkanları adli tedbirler alınarak tutuksuz yargılanmalıdır. Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılmalıdır. Milli irade genel seçimlerde var da yerel seçimlerde yok mu?"

Kaynak: ANKA

