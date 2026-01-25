Yeniden Refah Partili Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut, Partisinden İhraç Edildi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.