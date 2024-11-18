Yenidoğan Bebek Ölümleri Davasında 47 Sanık Hakim Karşısında - Son Dakika
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Yenidoğan Bebek Ölümleri Davasında 47 Sanık Hakim Karşısında

İstanbul'da, yenidoğan bebeklerinin ölümüne neden olan 47 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen sanıklar hakkında toplam 17 bin yıl hapis cezası talep ediliyor.

18.11.2024 19:03
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya, mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katılıyor. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

TUTUKLU 22 SANIK DURUŞMA SALONUNDA

Diğer yandan basın mensupları ve mağdur aileler duruşmanın görüleceği salonun dışındaki bekleyişini sürdürüyor. Aileler zaman zaman 'Aileler içeri' sloganları atıyor. Savunma avukatları da salona girmek için beklemeye devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 20 sanık daha duruşma salonuna getirildi.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık daha önce salona getirilmişti. Ardından 20 sanık daha duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle duruşma başladı. Duruşmanın saat 11.00'de başlaması bekleniyordu. Duruşma gecikmeli olarak saat 12.00 sıralarında başladı. Mahkeme başkanı, duruşmaya katılan bir avukata, 'Siz seyircisiniz, ya oturun ya da duruşma salonundan çıkın taraf avukatı değilsiniz' diyerek uyarıda bulundu. Avukatlarla mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

'AYLIK GELİRİM 400 BİN LİRA'

Çete lideri Fırat Sarı, kimlik bilgisini okumak için sanık kürsüsüne başındaki peruğunu cezaevinde çıkararak geldi. Sarı konuşmasında, bekar olduğunu belirtti. Aylık ortalama gelirinin ise 400 bin lira olduğunu söyledi.Tutuklu sanıklardan İlker Gönen ise kimlik tespiti sırasında, evli ve üç çocuklu olduğunu belirtti. Sarı aylık gelir durumunu ise kısık sesle dile getirdi.

DURUŞMAYA 45 DAKİKA ARA VERİLDİ

Saat 12.00 sıralarında gecikmeli olarak başlayan duruşmaya savunmalar alınmaya başlamadan önce mahkeme başkanı tarafından ara verildi. Duruşma 45 dakikalık aranın ardından başlayacak. Saat 15.00 sıralarında duruşma yeniden başladı.

SAVUNMALAR ALINMAYA BAŞLADI

Mahkeme başkanı, baroların davaya doğrudan katılma taleplerini reddetti. İddianamede isimleri yer almayan mağdur ailelerin davaya katılma talepleri de reddedildi. Hemşire olarak görev yapan sanık Hakan Doğukan Taşçı savunmasında, "Savunmamı yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendimi bizzat yaptığım bir iki işlemi söyledim kabul ettim. Soruşturmanın başından itibaren tüm dürüstlüğümle cevap verdim. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Savunmaların alınmasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Bebek Ölümleri Davasında 47 Sanık Hakim Karşısında - Son Dakika

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