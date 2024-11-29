Yenidoğan Çetesi Davası'nda Fırat Sarı'nın Malvarlığına El Konuldu - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda Fırat Sarı'nın Malvarlığına El Konuldu

Yenidoğan Çetesi Davası\'nda Fırat Sarı\'nın Malvarlığına El Konuldu

Fırat Sarı'nın 582 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada mal varlığına el konuldu.

29.11.2024 17:49
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nda örgüt liderliğinin yanı sıra 3 ayrı suçtan 582 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı.

47 sanıklı Yenidoğan Çetesi Davası'nda 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığının ayrıntıları da ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Fırat Sarı'nın Bakırköy'de bir konut, Bingöl'de 3 tarla ve bir bahçe ile tek sahibi olduğu Medisense şirketine ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş  şirketine de el konulmasına ve kayyum atanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA

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