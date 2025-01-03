Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Cezalar İstendi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Cezalar İstendi

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18 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede, doktor Dursun Eryılmaz'a 25 yıla kadar ceza istendi.

03.01.2025 19:58
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan fezlekede doktor Dursun Eryılmaz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca fezlekede Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Zengin'in, "Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Aralık'ta 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Fezlekede doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Diğer 16 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Hazırlanan fezlekede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de yer aldı. Zengin hakkında fezlekede "Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı" değerlendirildi.

"Öngörülerimi kendisi ile paylaştım"

Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi de ortaya çıktı. Zengin, fezlekede yer alan ifadesinde şunları ileri sürdü:

"Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok."

"Söylediklerim boşboğazlıktan"

"Cumhuriyet Savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?" sorusuna Mustafa Kemal Zengin'in "Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boşboğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" yanıtını verdiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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