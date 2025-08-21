Yenikent Ulaşımında Değişim - Son Dakika
Yenikent Ulaşımında Değişim

21.08.2025 15:51
Yenikent, toplu ulaşımda metrobüsle entegre edilerek sefer süreleri 25-30 dakikaya düşürülecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinin toplu ulaşım sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin detayları paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yenikent bölgesindeki tüm toplu taşıma sisteminin Metrobüs Hattı Ana Omurga Sistemi'ne entegre edildiği kaydedildi.

Şehir merkezinden bölgeye yolcu taşımacılığı yapan minibüs, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerinden oluşan 122 aracın mevcut hatlarının revize edildiği belirtilen açıklamada, Karaman, Evrenköy, Camili, Korucuk ve Aşırlar'ın ulaşımında iç hatlar oluşturulduğu, bu hatların şehir merkezine kadar olan güzergahları iptal edildiği ve mahalle içi yolcu taşımacılığına dönüştürüldüğü anlatıldı.

Açıklamada, mevcut durumda minimum 45, maksimum 60 dakika aralığında olan Yenikent ile şehir merkezi arasındaki sefer sürelerinin yeni sistemle beraber 25-30 dakika aralığına düşerek zamandan tasarruf sağlanacağı aktarılarak, yeni sistemle toplu taşıma araçlarının trafikte oluşturduğu yükün ortadan kaldırılacağı ve rahatlama sağlanacağı, mevcut durumda belli saatlerde oluşan yolcu yoğunluğunun yeni sistemle beraber gelen kapasite artırımıyla son bulacağı bildirildi.

Yeni sistemdeki iki farklı güzergah için "M1" ve "M2" metrobüs hattı oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"'M1 kodlu' hat için güzergah Adapazarı Gar Meydanı ve Korucuk Ulubey İstasyonu olarak belirlendi. 'M1' Korucuk Hattı ise Korucuk'ta kalkarak Camili 2, Valilik, Karaman, Hasır Sokak, AGDAŞ, Şeker Mahallesi Millet Bahçesi ve Orta Garaj'da duracak, Gar Meydanı'nda son bulacak. 'M2 kodlu' hat için güzergah, Kampüs Yerleşkesi-Korucuk Ulubey İstasyonu arası olacak. 'M2' Kampüs Hattı Yazlık Kavşağı'ndan itibaren Metrobüs Yolu'ndan çıkarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 2. Cadde, Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi rotasını izleyerek Kampüs Yerleşkesi'ne ulaşacak."

Açıklamada, halihazırda Camili'ye kadar yolcu taşıyan metrobüsün güzergahının yeni sistemle Korucuk Ulubey İstasyonu'na uzatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

13:26
