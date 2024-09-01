Yenişehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kortej Geçişi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kortej Geçişi Düzenledi

Geniş Video İzle

Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlediği kortej geçişiyle büyük zaferin coşkusunu sokaklara taşıdı. Kortej renkli görüntülere sahne oldu ve vatandaşlara bayram sevinci yaşattı.

01.09.2024 13:42  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlediği kortej geçişiyle büyük zaferin coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yenişehir Belediyesi milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği kortej geçişini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da gerçekleştirdi. Belediye'nin çağrısıyla bir araya gelen Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü,  Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Mersin Off Road Kulübü ve Vosteam Mersin üyeleri, araçlarıyla ilçenin sokaklarını gezdi.

Kortej renkli görüntülere sahne oldu

30 Ağustos Zafer Korteji, coşkulu ve renkli şehir turuyla vatandaşlara bayram sevinci yaşattı. Belediye'nin bayrama özel olarak hazırladığı üstü açık otobüs eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej geçişi, Mezitli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Korteje katılan vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyük bir kortej oluştu, zaferin coşkusunu seslendirecekler. 102 yıl önce Sakarya'da sadece emperyalistler yenilmedi, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin makus talihi de yenildi. 30 Ağustos bu nedenle çok kıymetlidir. Bize bu toprakların vatan yapan tüm kahramanlarımızın büyük emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yenişehir, Kutlamalar, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kortej Geçişi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kortej Geçişi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement