Yenişehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kortej Geçişi Düzenledi

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlediği kortej geçişiyle büyük zaferin coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yenişehir Belediyesi milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği kortej geçişini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da gerçekleştirdi. Belediye'nin çağrısıyla bir araya gelen Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Mersin Off Road Kulübü ve Vosteam Mersin üyeleri, araçlarıyla ilçenin sokaklarını gezdi.

Kortej renkli görüntülere sahne oldu

30 Ağustos Zafer Korteji, coşkulu ve renkli şehir turuyla vatandaşlara bayram sevinci yaşattı. Belediye'nin bayrama özel olarak hazırladığı üstü açık otobüs eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej geçişi, Mezitli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Korteje katılan vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyük bir kortej oluştu, zaferin coşkusunu seslendirecekler. 102 yıl önce Sakarya'da sadece emperyalistler yenilmedi, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin makus talihi de yenildi. 30 Ağustos bu nedenle çok kıymetlidir. Bize bu toprakların vatan yapan tüm kahramanlarımızın büyük emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.