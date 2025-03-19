Yenişehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un Hayatını Sahneye Taşıyan 'Akif' Oyununu Sergiledi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını konu alan "Akif" oyununu, Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi, kentte sanat ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, gençlerin sanata daha fazla erişimini sağlıyor. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında "Akif" oyunu ilçede sahnelendi.

Tamer Güven'in yazıp yönettiği ve şairin "Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir" dizeleriyle özdeşleşen oyun, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını sahneye taşıdı. Oyuncu kadrosunda Tamer Güven, Vedat Yalçın, Gökhan Doğan, Metin Ünel, Narin Gül Temel, Pakize Esen, Aynur Karaduman, Dilek Yıldırım, Fulya Erol, Güvenç Gül, Kemal Salıcı, Selman Koçaş, İlgi Yılmaz, Rüştü Saparca ve Emre Tabakçı gibi isimler yer aldı. Oyunun yönetmen yardımcılığını Dilek Yıldırım üstlenirken, müziklerini Turhan Alıcı yaptı. Işık rejisinde Selman Genç, ses ve ışık düzeninde ise Mehmet Polat görev aldı.

İki seans halinde sahnelenen oyunu izleyen öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin yeni bilgiler öğrendiklerini dile getirerek, Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür etti.