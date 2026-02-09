Yenişehir Belediyesi, Ayvalık'taki Çalıştayda İklim Vizyonunu Paylaştı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Ayvalık'ta düzenlenen "Ayvalık İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Olabilir mi" başlıklı çalıştayda tanıttığı ödüllü "Mikroiklim Yenişehir" projesiyle; doğa temelli mühendislik çözümleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve akıllı şehir uygulamalarıyla iklim krizine karşı geliştirdiği bütüncül yaklaşımı paylaştı.

Yenişehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Ayvalık İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Olabilir mi" çalıştayında betonlaşmaya karşı doğa temelli mühendislik çözümleriyle öne çıktı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar; ulaşım, su yönetimi, enerji, hava kalitesi, atık yönetimi ve sosyal yaşam başlıklarında oluşturulan çalıştay masalarında bir araya gelerek ortak akıl üretirken, Yenişehir Belediyesi'nin teknolojiyle doğayı bir araya getiren mikroiklim uygulamaları "Geleceğin Dirençli Kent Modeli" olarak tam not aldı.

Beton değil çimtaşı, palmiye değil keçiboynuzu

Yenişehir Belediyesi AR-GE Müdürlüğü personeli Çağan Açıkel tarafından yapılan sunumda, ilçenin iklim kriziyle mücadelede yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ölçeğinde örnek gösterilen bir kent haline geldiği vurgulandı. Sunumda paylaşılan teknik veriler, kent planlamasında yapılan küçük dokunuşların büyük farklar yarattığını gözler önüne serdi. Otopark alanlarında beton yerine tercih edilen çimtaşı uygulamasının, yüzey sıcaklığını 5 ila 7 derece arasında düşürdüğü bilimsel ölçümlerle kanıtlandı. Palmiyeler yerine dikilen keçiboynuzu ağaçlarının bulunduğu bölgelerde ise termal konforun 11-12 derece arttığı belirlendi.

Enerjide yüzde 100 güneş hedefi

Yenişehir Belediyesi, 2030 Akıllı Şehirler Stratejik Planı kapsamında dijital ikiz teknolojisini hayata geçirerek kentteki her ağacı koordinatlarıyla kayıt altına aldı. Çevresel projelerin yanı sıra enerji yatırımlarıyla da öne çıkan belediye, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılamayı hedefliyor. Ayrıca 850 kW kapasiteli rüzgar enerjisi projesi için çalışmalar başlatıldı. Ağaçlandırma ve geçirgen yüzey uygulamaları sayesinde yılda 664 ton yağmur suyunun toprakta tutulması planlanırken, kentin altı farklı noktasına kurulan 29 elektrikli araç şarj istasyonu ile temiz ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Belediye, iklim mücadelesini halkla birleştirerek Çevreci Halk Kart projesiyle 2 binden fazla vatandaşı geri dönüşüm sürecine dahil etti. Organik tarımı desteklemek için ise bin 670 çiftçiye 105 bin litre solucan gübresi ücretsiz dağıtılarak sürdürülebilir üretimin kapıları aralandı.