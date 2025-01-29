Yenişehir Belediyesi'nden Temizlik ve Hijyen Seferberliği

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerleri ve çevresi düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalar ile hem kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiliyor hem de vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması sağlanıyor.

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri konteyner yıkama çalışmalarını sürdürerek, halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyet yürütüyor. Belediye, temizlik çalışmalarını yalnızca çöplerin toplanmasıyla sınırlı tutmayarak, çöp konteynerlerinin hijyenik kalmasını da öncelikli bir konu olarak ele alıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, temiz çevre konusunda vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Yenişehir için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da duyarlı olması büyük önem taşıyor. Çöplerin rastgele değil, konteynerlere atılması ve konteyner kapaklarının kapalı tutulması çevre kirliliğini önlemek açısından kritik bir konu. Ayrıca geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması da hem doğamızı koruyacak hem de sürdürülebilir bir çevre için önemli bir katkı sağlayacaktır. Yenişehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızla birlikte geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda da önemli adımlar attık."