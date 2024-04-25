Yerköy\'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki turnuvada 127 öğrenci, 10 kategoride yarıştı.

Turnuvanın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, turnuvayla öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi, problem çözme yeteneklerini artırmayı ve farklı düşünme becerileri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlam, akıl ve zeka oyunlarının, öğrencinin bilişsel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini de sağladığını belirterek, bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaymakam Muharrem Coşgun, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.