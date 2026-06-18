Yerköy'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.
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