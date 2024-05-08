Yerköy Şehit Aileleri Derneği, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar\'ı anmak için dostluk futbol turnuvası düzenledi

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Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanlığınca, 2022 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ı anmak ve ismini yaşatmak amacıyla dostluk futbol turnuvası düzenlendi.

Yerköy Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu, Dündar'ın babası Mustafa Dündar yaptı.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Dündar, oğlunun adının yaşatılması amacıyla etkinliği anlamlı bulduğunu ifade etti.

Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun da futbol turnuvasına katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Tez de şehit Dündar'ın uzun yıllar ilçede futbol oynadığını belirterek, "2022 yılı elim bir trafik kazası sonucunda şehit oldu. Şehidimizi unutmamak ve ismini yaşatmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

Turnuvaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Öcek ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.