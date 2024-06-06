Yerleşim alanına doğru ilerleyen yangın için hava desteği istendi - Son Dakika
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Yerleşim alanına doğru ilerleyen yangın için hava desteği istendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir noktada devam eden yangına müdahale devam ediyor. Yangının bölgedeki fabrika ve binalara ulaşma riskine karşı hava desteği istendiği bildirildi.

06.06.2024 17:35
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Yerleşim alanına doğru ilerleyen yangın için hava desteği istendi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakı bir noktada devam eden yangına müdahale devam ediyor. Yangının bölgedeki fabrika ve binalara ulaşma riskine karşı hava desteği istendiği bildirildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk 100. Yıl Atatürk Ormanı yaklaşık 1 saat önce başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Denizli - Ankara karayoluna yakın bir noktada bulunan yangının ihbar edilmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, hava koşulları ve kuru otların tutuşması nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangının bölgedeki fabrika, bir otel, iş yerleri ve konutlara ulaşamaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangına karadan müdahale devam ederken, yangının Karşıyaka Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşma riskine karşılık hava desteği istendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Çevre, Doğal Afet, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerleşim alanına doğru ilerleyen yangın için hava desteği istendi - Son Dakika

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