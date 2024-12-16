Yerli Malı Haftası Orta'da Kutlandı

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Çankırı'nın Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı.

Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu anasınıfı ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, yerli ürünlerin önemine dikkat çekilerek çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, yerli üretimin ve tasarrufun önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladığını kaydetti.

Programa, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şevki Özdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı.