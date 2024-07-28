Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Ağustos Ayı Programı Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında ağustos ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 5-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları arasında; origami atölyesi (7-10 yaş), sağlıklı yiyecekler ve içecekler atölyesi (7-10 yaş), çocuklara masal atölyesi (7-12 yaş), fıstık insan-oyuncak yapım atölyesi (8-10 yaş), ve sinema gecesi (10 yaş ve üstü) yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00/3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.