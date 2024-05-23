Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Haziran Ayı Atölye Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Haziran Ayı Atölye Çalışmaları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda haziran ayı atölye çalışmaları başlıyor. Minyatür torna, arkeolojik kazı, masal, şerbet yapımı ve ses, ritim, oyun atölyeleri gibi etkinlikler yer alacak.

23.05.2024 13:11
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarında haziran ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile hayata geçirdiği "Yeryüzü Ekoloji Okulu" projesi, özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 3-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları arasında; Minyatür torna atölyesi (5-8 yaş), çocuklarla arkeolojik kazı atölyesi (7-10 yaş), çocuklara masal atölyesi (5-8 yaş), şerbet yapım atölyesi (anne-çocuk), ses, ritim, oyun atölyesi (4-6 yaş) yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00/3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Sanat, Çevre, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Haziran Ayı Atölye Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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