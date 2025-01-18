Yeşil Alan Tartışması: İETT Garajı Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşil Alan Tartışması: İETT Garajı Projesi

İBB Meclisi'nde, Sarıyer Ayazağa'daki yeşil alanın İETT garajına dönüştürülmesi tartışıldı.

18.01.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Sarıyer Ayazağa'da tescil dışı yeşil alanın İETT garajı alanına dönüştürülmesine ilişkin madde tartışıldı.

İBB Meclisi ocak ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan 7222 ada 20 parselin batısında yer alan, yeşil alan ve yol olarak kullanılan bin 800 metrekarelik tescil dışı alana ilişkin imar plan değişikliği itirazıyla ilgili madde de görüşüldü.

Değişikliğe karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi itirazda bulunurken, komisyon raporunda, daha önce park alanı olarak planlarda yer alan arazinin 20 Mayıs 2024'te yapılan Nazım İmar Planı değişikliğiyle "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlandığı yer aldı.

Raporda, Şehir Plancıları Odasının itirazına ilişkin, yeşil dokunun korunması, herhangi bir alanda yeşil alan ihtiyacını karşılayacak yeni bir donatı alanının önerilmemiş olması yönünde görüşlere yer verildi.

Gündem maddesi meclisteki oylama öncesi de tartışıldı.

Aykırı teklif verildi

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, 2016 planlarında yeşil alan olan bir yerin bugün plan tadilatı ile belediye hizmet alanı ilan edildiğini belirtti.

Ayazağa'nın, yoğun yapılaşmanın olduğu bir mahalle olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Burada iki yeşil alan var. Bir tanesi Nilüfer Gökay Ortaokulu'nun bahçesi, diğeri de peron dediğimiz yerin yanındaki üzeri ağaçlarla dolu olan alan. Bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları da hala başlamış değil. Bir deprem anında buralar halkın deprem toplanma alanlarıdır. Orada Büyükşehir'in başka parselleri var. O yüzden vatandaşın yeşil alanını dönüştürmeyelim." şeklinde konuştu.

Kadıoğlu, komisyonun kararını gözden geçirip dosyayı iade etmesini talep ederek, aykırı teklif verdi.

AK Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi Abdülnaser Şimşek, İETT'nin araziye göz koyduğunu dile getirdi.

İETT'nin Ayazağa'daki garajının satılmasını hatırlatan Şimşek, "Tescil dışı denilen alan kamu malıdır. İBB mülkü değildir. Kamu malı bu şekilde belediye hizmet alanı haline getirilemez. Yani burayı imara açıyoruz." dedi.

İmar Komisyonu Başkanı Sedat Özkan ise İETT'nin talebiyle araziyi garaj alanı olarak kamu hizmeti için kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti'nin verdiği aykırı teklif reddedilirken, rapor komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, istanbul, Belediye, Politika, Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Alan Tartışması: İETT Garajı Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil Alan Tartışması: İETT Garajı Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.