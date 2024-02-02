Yeşil Erik Fiyatları Cep Yakıyor

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ANTALYA'da daha çok anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatıyla cep yakıyor. Eriğin ortalama 20 gram olan adedi 100 TL'den satılıyor. 6 bin lira olan 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.

Özellikle kış ayında anne adaylarının aşerdiği yeşil erik, fiyatıyla cep yakıyor. Mevsiminde olmadığı için soğuk hava depolarında sınırlı adette stoklanan yeşil erik, manav ve pazar tezgahına da adetle çıkarılıyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir manavda yeşil eriklerin tanesi 100 lira, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 liradan satılıyor. 60 adedin bulunduğu ve 6 bin liradan satışa sunulan eriğin kilogram fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.

'PAHALI BULUP ALMAYAN DA OLUYOR'

Tezgahındaki en değerli ürünün yeşil erik olduğunu söyleyen manav Osman Bayık, sık sık yeşil erik almak için baba adaylarının geldiğini söyledi. Kasımdan ocak ayına kadar geçen sürede eriğin fiyatının sürekli arttığını ve zor bulunan bir ürün olduğunu kaydeden Bayık, "Tane olarak satılıyor. Ortalama 1 tanesi 15- 20 gram geliyor. 3 adedi 300 lira. Geçenlerde şehir dışından bir müşterim geldi ve 3 tane aldı" dedi.

Bayık, kargoyla adreslere yeşil erik gönderdiklerini de söyledi. Anne adaylarının istekleri nedeniyle sürekli soğuk hava depolarında yeşil erik bulundurduklarını aktaran Bayık, "Kimi pahalı buluyor almıyor ama çoğunlukla da alıyorlar. 60 erik 1 kilo geliyor. 1 kilosu 6 bin lira. Herkes tane hesabıyla alıyor. Altınla yarışıyor fiyatı" diye konuştu.

'ALTIN ALSALAR DAHA KARLI BENCE'

Yeşil eriğin fiyatını yüksek bulan Hüseyin Sevinç, "Ben yemem ama hamile olanlar için alınabilir. Altın alsalar daha karlı bence. 3 gram altın daha mantıklı, eriğe bu kadar para verilmez. Eşim aşerseydi alırdım herhalde" dedi.

'GÜNDE 15-20 KİŞİ GELİP ALIYOR'

Antalya Toptancı Hal Kompleksi'nde de bazı komisyoncularda yeşil erik bulunuyor. Yeşil eriğin fiyatının halde de yüksek olduğunu anlatan komisyoncu Bünyamin Gengertepe, günlük gelip satın alan baba adayı müşterilerinin olduğunu söyledi. Gengertepe, "Hamileler için getirtiyoruz. Günde 15- 20 kişi gelip alıyor. Vatandaş mağdur olmasın diye bulunduruyoruz" dedi.

Diğer yandan yeşil eriğin her yıl şubat sonlarına doğru Mersin ve Antalya'da başlanan hasadı mayıs ayı sonuna kadar sürüyor. Toplanan eriklerin bir kısmı da yıl içerisinde ihtiyaca cevap vermesi için soğuk hava depolarında bekletilip satılıyor.