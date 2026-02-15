Yeşil Göl Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşil Göl Bahara Hazırlanıyor

Yeşil Göl Bahara Hazırlanıyor
15.02.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laçin'deki Yeşil Göl çevresi, çiğdem ve menekşe çiçekleriyle renklendi. 'Saklı cennet' olarak biliniyor.

Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl'ün çevresi menekşe ve çiğdemlerle kaplandı.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneş açtı.

Hava sıcaklığının en yüksek 15 dereceye yükseldiği Laçin ilçesinde çiğdemler de çiçek açtı.

İlçede bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşe çiçekleriyle bezendi.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı çiğdem ile mor menekşeler göl çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Göl Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı
Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı
14 Şubat’ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı 14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:02:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşil Göl Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.