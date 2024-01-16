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Yeşil Sol Parti Kongresinde PKK/KCK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti Kongresinde PKK/KCK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde PKK/KCK terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini öven ve meşru gösteren propaganda yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil Sol Parti Kongresinde PKK/KCK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 09:07,
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Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti Kongresinde PKK/KCK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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