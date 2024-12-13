Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Duyurusu

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Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, yaptıkları çalışmalara yönelin bilgilendirmede bulundu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Alagöz, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler üstlendiğini söyledi.

Yeşilay'ın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüttüğüne işaret eden Alagöz, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye genelinde 120 şubemiz bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimiz ile bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti vermekteyiz. Tütün bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek isteyenler, alkol kullanımı fazla olanlar, yoğun internet kullanımına bağlı yaşamında sorunlar yaşayanlar, kumar bağımlılığı ile nasıl mücadele edeceğine dair bilgi sahibi olmak isteyenler YEDAM'a başvurabilir."

Alagöz, bağımlılıkla ilgili yardım ve destek isteyenlerin 115 YEDAM danışma hattını arayabileceklerini aktardı.