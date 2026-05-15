Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Ziyaretleri

Yeşilay Antalya Şubesinde görevli uzmanlar ve gönüllüler, esnaf ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi, destek talebinde bulundu.

Akseki Yeşilay gönüllüleri, mahallelerde bulunan iş yerleri, kahvehaneler ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlara bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetler anlatılırken, "Tam Dost" projesi ve gönüllülük çalışmaları anlatıldı.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Yeşilay'ın toplum açısından önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Mahallemizde gençlere ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bu tür bilinçlendirme faaliyetlerini kıymetli buluyoruz. Yeşilay gönüllülerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Cevizli Mahallesi esnaflarından Kerem Özdemir ise yapılan ziyaretlerin faydalı olduğunu, özellikle gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını desteklediklerini dile getirdi.

Akseki Yeşilay Temsilcilisi Vahit Hamdi Öz, mahalle ziyaretleri ve bilinçlendirme çalışmalarının ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.