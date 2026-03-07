Yeşilay’dan İftar Programı - Son Dakika
Yeşilay'dan İftar Programı

Yeşilay'dan İftar Programı
07.03.2026 19:43
Yeşilay Samsun Şubesi, iftar programında gönüllülerle bir araya geldi, eğitim düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında gönüllüler bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Rehabilitasyon Kampı'nda düzenlenen programa Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Müdürü İsmail Memiş ve Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de katıldı.

İftar öncesinde katılımcılara yönelik Yeşilay oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, teşkilat yapısı ve yürütülen faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda ilçe temsilcileri, kadın komisyonu ve gençlik komisyonu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Genç Yeşilay toplulukları, Yeşilay Spor Kulübü temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve şube personeli yer aldı.

Kaynak: AA

Yeşilay'dan İftar Programı

Yeşilay'dan İftar Programı
